“O cancro é um problema major de saúde pública e vai ser cada vez mais”

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, António Parreira, director clínico do Centro Champalimaud, reflecte, em entrevista ao PÚBLICO, sobre o impacto que a pandemia de covid-19 teve no diagnóstico e tratamento do cancro e a importância de “reinstaurar” as preocupações relacionadas com esta doença que, todos os dias, mata em Portugal cerca de 70 pessoas. Olhando para o futuro, antecipa os passos essenciais a dar para combater o cancro e dar resposta a um expectável aumento de casos.