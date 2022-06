A personalidade que gera mais empatia entre os portugueses? Ricardo Araújo Pereira

Estudo da Marktest analisou mais de 60 figuras públicas. O segundo lugar do pódio é ocupado por Vasco Palmeirim e o terceiro por Cristiano Ronaldo.

O humorista Ricardo Araújo Pereira é a personalidade com quem os portugueses mais sentem empatia, diz novo estudo da Marktest. Na lista de quem gera mais este sentimento, o segundo lugar é ocupado pelo apresentador e radialista Vasco Palmeirim, que liderou o pódio de 2021. O futebolista Cristiano Ronaldo também não ficou esquecido e recebeu o 3.º lugar.

A Marktest questionou 1200 portugueses, entre 22 de Fevereiro e 9 de Março deste ano, e pediu-lhes que escolhessem as figuras públicas com quem mais se identificam. Entre as 60 personalidades sugeridas, os inquiridos tinham de seleccionar, numa escala de um (“não se identifica”) a dez (“identifica-se muito”), o índice de empatia. O apresentador de Isto é Gozar com Quem Trabalha lidera a lista com um valor médio de 6,60, seguido de Vasco Palmeirim com 6,51 e Cristiano Ronaldo a somar 6,46 pontos. O quarto lugar é ocupado por César Mourão, com 6,37, com o Top 5 a fechar com a actriz Daniela Ruah e o piloto de motociclismo Miguel Oliveira, ambos com 6,28 pontos.

Além da lista principal, os mais de mil participantes tiveram, ainda, de destacar personalidades de diferentes áreas — desporto, música, cinema, televisão, moda e humor. Entre os nomes mais mencionados salienta-se o de Cristiano Ronaldo no desporto, referido 52,7% das vezes, e Sara Sampaio, na moda, em 34,8% das menções, acompanhada da criadora Fátima Lopes (26,7%).

Foto Daniela Ruah notabilizou-se na série "Investigação Criminal: Los Angeles" Nuno Ferreira Santos

Nas restantes áreas, as referências divergiram, sendo que, na música, a fadista Mariza foi frequentemente mencionada. Já na televisão e cinema, a actriz Daniela Ruah, com uma carreira internacional de vários anos, foi reconhecida como merecendo destaque. Entre os apresentadores de televisão, Manuel Luís Goucha foi o mais vezes referido.

Entre os 40 influencers que o estudo analisa, de acordo com o site da Marktest, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) lidera, a granjear 65,3% de notoriedade. O segundo classificado é o humorista Luís Franco-Bastos, com 45,5%, e Bumba na Fofinha, a personagem criada por Mariana Cabral, ficou na terceira posição, com 43,9%.

O principal objectivo do estudo, que engloba figuras públicas e influencers, explica a Marketest em comunicado, é perceber “a opinião acerca das principais características destas personalidades”, com o fim de avaliar a sua “associação à publicidade”.

Não é a primeira vez que Ricardo Araújo Pereira lidera o estudo da Marktest — em 2020, os resultados foram semelhantes, com Vasco Palmeirim também em segundo lugar e Cristiano Ronaldo em terceiro. A única excepção é a apresentadora Cristina Ferreira que, nesse mesmo ano, surgia também em destaque e não consta na lista de 2022 como uma das figuras como maior notoriedade.