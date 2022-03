Cristiano Ronaldo já é um hotel em Marraquexe

Pestana CR7 Marrakech abre portas. É o terceiro hotel do grupo em Marrocos e o quinto no mundo com a chancela do futebolista português.

Com Marrocos, finalmente, reaberto ao turismo, o grupo Pestana anuncia a estreia do seu novo hotel e no coração moderno de Marraquexe: é mais um Pestana CR7, que alia o grupo a Cristiano Ronaldo, depois de internacionalizações com passagem por Madrid e Nova Iorque, além das presenças em Lisboa e Funchal.

O hotel, o terceiro Pestana em Marrocos (segue-se a Casablanca e Tânger) fica na M Avenue, “uma nova centralidade cosmopolita com restaurantes, centro de exposições virtual, lojas de moda de cadeias internacionais e uma intensa dinâmica cultural”.

Com 174 quartos, o CR7 Marrakech tem ainda business centre, spa, piscina e centro de fitness. E, claro, um terraço-oásis com boas vistas, como mandam as leis locais: “vistas panorâmicas sobre as montanhas do Atlas” e sobre a M Avenue.

Ainda a destacar, o restaurante: a brasserie Mesa, como, destaca o grupo em comunicado, com “gastronomia mediterrânica de origem portuguesa”. Num bar, o Sports, há também petiscos e bebidas para acompanhar o entretenimento evidente, tratando-se um hotel chancela CR7: grandes eventos desportivos, grandes ecrãs.

Foto Pestana CR7 Marraquexe dr

No lobby do hotel, outra tradição com raízes locais: aqui, “diariamente se cumpre a tradição milenar do serviço de chá marroquino, com todos os seus rituais”.

A área do hotel, a M Avenue, é uma “artéria de lojas de algumas das mais destacadas cadeias internacionais, com experiências gastronómicas variadas”. O hotel fica a cerca de 5km do aeroporto e 4km do epicentro turístico da cidade, a praça Jemaa el-Fna.

Foto Pestana CR7 Marraquexe dr

As reservas para o hotel já abriram com preços promocionais de abertura anunciados desde 199 euros.

Depois de Marrocos, a parceria Pestana-Cristiano é para continuar: em comunicado, o presidente do grupo, Dionísio Pestana, garante que “a expansão do Pestana CR7 Lifestyle Hotels vai prosseguir, projetando-se para mais países”.