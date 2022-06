PSD e PCP com lucros mais altos dos últimos 12 anos

Todos os partidos conseguiram alcançar um resultado positivo nas suas contas em 2021, excepto o BE e o CDS, mas apenas o PSD e o PCP aumentaram os lucros, segundo as contas anuais publicadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Públicos (ECFP) no site do Tribunal Constitucional na sexta-feira passada. É preciso recuar a 2009 para encontrar melhores resultados em ambos os partidos. A IL e o Chega têm o pior resultado de sempre.