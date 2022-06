Nova Iorque restringe venda de armas e coletes à prova de bala

Governadora do estado norte-americano promulga lei que eleva a idade exigida para comprar uma arma semiautomática de 18 para 21 anos.

A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, promulgou esta segunda-feira um pacote de dez leis destinadas ao controlo de armas, estabelecendo novos limites para a compra de armas de assalto e coletes à prova de bala, entre outras medidas, após os tiroteios em massa em Buffalo e no Texas. A legislação, aprovada na quinta-feira pela assembleia do estado, aumenta a idade exigida para comprar ou possuir uma arma semiautomática de 18 para 21 anos.

No mês passado, dez pessoas morreram num supermercado na cidade de Buffalo, no estado de Nova Iorque, assassinadas por um jovem de 18 anos armado com uma espingarda semiautomática. Dias depois, outro jovem de 18 anos matou a tiro 19 alunos e dois professores uma escola em Uvalde, Texas.

“Não podemos continuar a viver assim”, disse Hochul durante a cerimónia de assinatura da lei, na cidade de Nova Iorque.

“Este é um momento moral para o povo de Nova Iorque, mas também para o resto da nação”, disse a governadora democrata. “Sigam o que fizemos aqui em Nova Iorque para que, finalmente, chegue o início do fim de toda esta violência armada e dos massacres que acontecem todos os dias no nosso país.”

Outra lei assinada por Kathy Hochul restringe a compra de coletes à prova de bala a agentes das forças policiais ou profissões relacionadas. O pacote legislativo também exige que as empresas de redes sociais que operam em Nova Iorque adoptem políticas transparentes sobre como responder ao discurso de ódio nas suas plataformas.

O atirador de Buffalo usou um colete à prova de bala durante o tiroteio e partilhou as suas intenções nas redes sociais antes do ataque.

Nova Iorque junta-se assim a um punhado de estados - incluindo Florida, Havai, Illinois, Vermont e Washington - que exigem que os compradores tenham pelo menos 21 anos para comprar alguns tipos de armas. Legislação semelhante foi proposta no Utah.

Já a tentativa do estado da Califórnia de aumentar a idade legal de compra de armas semiautomáticas foi contestada em tribunal.