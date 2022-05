Pelo menos dez mortos num tiroteio em Buffalo, Nova Iorque

Pelo menos dez pessoas morreram e três ficaram feridas num tiroteio durante a tarde de sábado num supermercado em Buffalo, no estado de Nova Iorque, nos EUA. O atirador já foi detido pelas autoridades locais que confirmaram o incidente nas redes sociais.

“O atirador encontra-se detido. Recomendamos que os automobilistas e residentes evitem a área”, lê-se num breve comunicado publicado no Twitter por volta das 15h20 locais (20h30 de Lisboa). O comissário da polícia de Buffalo confirmou à agência Reuters que pelo menos dez pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência do ataque que ocorreu num supermercado da cadeia Tops Friendly Markets, na Jefferson Avenue.

A loja situa-se num bairro residencial a cerca de cinco quilómetros do centro de Buffalo, ao pé de um quartel de bombeiros. Ainda não há qualquer informação concreta sobre a identidade do atirador.

O agente do FBI que está a tomar conta da ocorrência avança à Reuters que o tiroteio está a ser investigado simultaneamente como um “crime de ódio” e “extremismo violento com motivação racial”. Segundo o mayor da cidade, Byron Brown, o atacante viajou “durante horas” até ao local do crime.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, pediu às pessoas que evitassem a área. “Estou a acompanhar de perto o tiroteio numa mercearia em Buffalo. Oferecemos assistência aos funcionários locais. Se estiver em Buffalo, evite a área e siga as orientações das autoridades policiais e dos funcionários locais”, escreveu nas redes sociais.