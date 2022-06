Descentralizar é ganhar

O facto de ter sido secretário de Estado das Autarquias Locais no XXI Governo deu-me o privilégio de negociar ou concertar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) os 22 diplomas que compõem o pacote da descentralização. Foi uma negociação longa, em que cada diploma foi discutido ao pormenor, sempre na presença do Governo, da ANMP e de equipas técnicas e políticas, com representação partidária distinta. Repito para que não fiquem dúvidas: 22 diplomas.