Costuma ser identificado como humorista gráfico, ilustrador e pintor, mas agora também é autor de textos. Esta necessidade de escrever de David Pintor surgiu com o nascimento da filha, Nara. “Foi a partir do momento em que me pude sentar com ela e desfrutar do prazer de contar histórias”, diz ao PÚBLICO via email.

E acrescenta: “A minha filha é uma fonte constante de inspiração e energia criativa no momento de criar livros infantis. O seu nascimento foi uma explosão de sentimentos, experiências e amor. Como artista sensível e atento ao que se passa à minha volta, esta chegada foi um ponto de viragem na minha carreira de ilustrador. O que quero agora é inventar e contar histórias.”

Foto “Era a minha árvore secreta” David Pintor

Em A Minha Árvore Secreta, é uma menina que conta a história de uma árvore plantada pelo avô. Tornou-se para ela o lugar de todas as brincadeiras, com o pai, com o Miguel, com animais amigos, mas também se revelou um abrigo: “Era o meu refúgio quando me sentia sozinha. Debaixo dessa árvore, estava sempre segura.” Mesmo quando, numa tarde de Verão, foi para lá viver um monstro…

Perto da casa do autor, há uma árvore enorme: “Ali, lemos histórias, jogamos à bola, lanchamos, etc... Aquele salgueiro tornou-se a nossa casa. No Inverno, os seus galhos não têm folhas, mas na Primavera transforma-se numa árvore frondosa, com uma sombra fantástica que nos protege do calor”, descreve. David Pintor e a filha passaram a chamar-lhe “árvore secreta” e “tornou-se um lugar especial”.

Há um mundo fantástico debaixo das árvores para compartilhar experiências com os seus filhos David Pintor

A partir dessa experiência, sentiu vontade de fazer um livro sobre uma árvore: “A árvore secreta pretende ser uma homenagem a todos os pais que acarinham os seus filhos, mas acima de tudo é uma carta de amor à natureza. É uma história em que falo sobre amizade, amor, fantasia, nostalgia, a passagem do tempo, solidão, imaginação e, sobretudo, da natureza como aquele espaço cheio de vida em que tudo pode acontecer. É como um cântico que nos convida a recuperar a nossa relação com o meio ambiente.”

O autor, espanhol (n. 1975, Corunha), serviu-se da sua experiência pessoal, mas criando, como diz, “um álbum ilustrado com cheiro de clássico da literatura infanto-juvenil e com vocação de interesse universal”. Isto porque trata “de temas muito profundos numa perspectiva simples, para um público infantil, embora também interpele aquelas pessoas que têm na sua infância a base dos seus sentimentos mais profundos”.

Foto “Mas um dia, sem eu saber porquê, alguém a cortou” David Pintor

O que o autor de livros como A Grande Aventura de Nara (sem texto) e Estou com Soluços (Tcharan) gostaria era que A Minha Árvore Secreta fosse “uma motivação para as crianças tomarem consciência sobre o valor da natureza. E mostrar-lhes que debaixo de uma árvore existe um mundo fantástico em que tudo é possível”.

Sobre a sua forma de trabalhar, David Pintor desvenda: “Tenho um caderninho em que anoto ideias que me surgem. Com o tempo, podem transformar-se em livros ou em cartazes, ilustrações, projectos expositivos, etc... O mais difícil é que a ideia apareça.” Neste caso, a ideia central é a de que “há um mundo fantástico debaixo das árvores para compartilhar experiências com os seus filhos”. A partir daí, desenvolveu o livro até ser claro todo o conjunto. “Só quando o tenho, é que faço as ilustrações finais.”

Na história, a árvore secreta é cortada, para dar lugar a mais cidade. “E eu fiquei muito, muito triste”, disse a menina. E seguiu o exemplo do avô.

A Minha Árvore Secreta Texto e ilustração: David Pintor

Tradução e revisão: Madalena Escourido

Edição: Maria do Rosário Pedreira/Editorial Caminho

40 págs., 12,50€

Neste domingo, 5 de Junho, é Dia Mundial do Ambiente.

