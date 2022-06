Receitas para partilhar (de preferência com os amigos)

São três amigos que em comum têm o gosto pela gastronomia. O desafio foi cada um fazer uma proposta de partilha, daqueles pratos que convidam a juntar e a celebrar com os que mais gostamos.

Depois de ter participado no programa MasterChef Portugal e de ter sido o vencedor do programa Guerra dos Pratos, na FoxLife Portugal, Miguel Mesquita decidiu deixar a carreira como engenheiro industrial e enveredar pelo mundo da culinária. Estudou na Escola de Turismo e Hotelaria do Porto e mais tarde partiu para Londres para a Le Cordon Bleu. É dele a proposta de entrada para partilhar. Trata-se de uma sopa que comeu, pela primeira vez, nos EUA. “É reconfortante e muito aromática”, assegura.