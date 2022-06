Seis viajantes em cadeira de rodas e uma aventura ao longo de 250 quilómetros

A associação italiana Free Wheels lançou o projecto Klick’s On Ways, oferecendo a seis viajantes com mobilidade reduzida a oportunidade de realizar um sonho.

Habituámo-nos a ouvir e a contar histórias de pessoas que embarcam numa jornada pelas mais diversas razões, muitas vezes como forma de ultrapassar os próprios limites, aqueles que carregam a bicicleta às costas montanha acima, os que atravessam o Árctico com estalactites a descer pela barba, as que dão a volta à Islândia em trotineta, os que continuam a trepar até atingirem o topo do mundo e os que vivem cem dias de solidão para mostrar que se pode ser feliz com pouco.

“As maiores barreiras são as da mente”, recorda a associação italiana Free Wheels, que recentemente lançou o projecto Klick's On Ways, oferecendo a seis viajantes com mobilidade reduzida a oportunidade de realizar um sonho: viajar 250 quilómetros de forma independente e sem sair da cadeira de rodas.

Desde 2012 que a Free Wheels trata de todos os detalhes de pequenas grandes aventuras, da acessibilidade de roteiros culturais, mapeando territórios e “construindo caminhos para todos”.

Foto Pietro, Michele, Emanuele, Manuel e Ignazio Free Wheels

Desta vez, os aventureiros vão cruzar os Apeninos bolonheses. Os protagonistas — que já têm provas dadas ao nível da superação pessoal — são Pietro, Michele, Emanuele, Manuel e Ignazio e estão a ser orientados por Pietro Scidurlo, fundador da Free Wheels, paraplégico de nascença devido a uma avaliação médica incorrecta. Nenhum se conhecia antes do percurso dividido em oito etapas, tendo como ponto de partida Fidenza, em Parma. Cruzarão Fornovo di Taro, Langhirano, San Polo d'Enza e Sassuolo. Depois de mais de 40 quilómetros em direcção aos Apeninos, o grupo chega a Bazzano (Valsamoggia), seguindo daí para Sasso Marconi e Bolonha por um dos caminhos mais movimentados de Itália: a Via degli Dei. A penúltima paragem é a vila medieval de Dozza antes da meta, o Centro de Reabilitação de Montecatone, referência italiana para a reabilitação intensiva de pessoas afectadas por lesões medulares e estrutura de excelência para lesões cerebrais adquiridas.

Foto O percurso tem 250 quilómetros Free Wheels

“Acreditamos na experiência do slow travel como estilo de vida e como oportunidade de crescimento para a independência social e física de cada um de nós”, apregoa a Free Wheels.

Os seis aventureiros viajam a bordo de cadeiras de rodas eléctricas Klaxon Klick, com um sistema que permite a qualquer pessoa enfrentar e ultrapassar a grande maioria dos terrenos off-road. A equipa também tem patrocínio de botas de caminhada Garmont e de mochilas Osprey.