Ben Page deu a volta ao mundo em bicicleta ao longo de três anos

Foi no calor do deserto do Atacama, no Chile, que Ben Page decidiu que iria terminar aquele périplo inicial pelo continente americano no mar Árctico, atravessando parte da região de Yukon, no Canadá. Chegou lá no Inverno, 15 meses depois de partir de Ushuaia, na ponta sul da Argentina, no início de Dezembro de 2014. Aos 22 anos, Ben Page tinha voado de Inglaterra com uma bicicleta, 10 mil euros, uma câmara comprada em segunda mão, uma tenda e pouco mais do que um sonho: pedalar quatro continentes ao longo de três anos.