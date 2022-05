Vinhos de Portugal no Brasil: de volta ao Rio e São Paulo, vinhos levam aos brasileiros “um imenso Portugal”

Vão ser três dias de festa no Jockey Club do Rio e mais três no Cidade Jardim, em São Paulo, com 80 produtores portugueses e muitas conversas com chefs , músicos e especialistas em vinho dos dois lados do Atlântico.

Depois de dois anos de edições virtuais que, em tempos de pandemia, uniram portugueses e brasileiros através do vinho, o Vinhos de Portugal no Brasil está finalmente de volta ao formato presencial – e, no caso do Rio de Janeiro (entre 3 e 5 de Junho), ao Jockey Club, o local onde se realizou uma das edições mais inesquecíveis. Desta vez, anuncia a organização, o evento ocupará o dobro do espaço de há sete anos, com duas tribunas, o que fará desta “a maior edição do Vinhos de Portugal na cidade”.

Para aquela que é a sua 9.ª edição, o maior evento de vinhos portugueses do Brasil – uma iniciativa dos jornais PÚBLICO, em Portugal, e O Globo e Valor Económico, no Brasil, em parceria com a ViniPortugal e curadoria da Out of Paper – vem cheio de novidades, e promete transformar o Jockey Club e o shopping Cidade Jardim, em São Paulo (onde acontece entre 9 e 11 de Junho), num “imenso Portugal”.

E, associando-se às comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil – no dia 3 de Junho o Corcovado será iluminado com as cores da bandeira portuguesa – traz, pela primeira vez, um festival de música português, o EA Live, da Adega Cartuxa, que animará as noites do Rio com os músicos Diogo Nogueira, Tiago Nacarato e a dupla Anavitória (ver texto nestas páginas).

Foto Vera Moutinho

Serão 80 os produtores portugueses a fazer as malas e a partir para o Brasil, onde apresentarão os seus vinhos em sessões para um público especializado e para o público em geral (são dez sessões por cidade) no Salão de Degustação, mas também em provas especiais (16 no Rio e 15 em São Paulo) dirigidas pelos críticos do evento: Dirceu Vianna Junior, o único master of wine brasileiro, Jorge Lucki, do Valor Económico e da CBN, que será a rádio oficial do evento, Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, Luís Lopes, da revista portuguesa Grandes Escolhas e, pela primeira vez, uma mulher, Cecília Aldaz, sommelière dos restaurantes Oro e Pipo, do chef Filipe Bronze, no Rio de Janeiro.

A par disso, haverá ainda talk-shows, um formato de conversa mais informal, sempre com a prova de dois vinhos, que começou na edição digital de 2021 e que trouxe a Portugal chefs, artistas e apresentadores, todos figuras bem conhecidas no Brasil, para provarem os vinhos portugueses e conversarem com os produtores.

Frederico Falcão: “Queremos reforçar o investimento no Brasil” ​Depois de um crescimento muito grande durante a pandemia, as vendas de vinho português no Brasil contraíram-se um pouco no início de 2022, de acordo com os dados divulgados pela ViniPortugal. “No primeiro trimestre, o Brasil abrandou um pouco em termos de importação de vinho, tendo perdido mais ou menos 6%”, confirma Frederico Falcão, presidente desta associação interprofissional responsável pela imagem e promoção do vinho português no exterior. Precisamente por o vinho ter sido “considerado a bebi da da pandemia”, neste momento existe “algum stock ”, o que ajuda a explicar os números actuais. No entanto, sublinha Frederico Falcão, este cenário não significa que haja algum desinvestimento da parte de Portugal. Pelo contrário, garante: “Queremos reforçar o nosso investimento, é um mercado muito importante para nós.” E a prova disso é a “fortíssima” adesão, que “superou a capacidade”, da parte dos 80 produtores que participam na 9.ª edição do Vinhos de Portugal no Brasil, nos dias 2 a 5 de Junho no Rio de Janeiro, e 9 a 11 em São Paulo. “O sector no seu todo aposta no Brasil, ninguém está a pensar em desinvestir”, garante o responsável da ViniPortugal. “A esperança é que haja uma recuperação do mercado e que possamos acabar 2022 a crescer.” Apesar de “a taxa de câmbio estar mais favorável” para Portugal, aquilo a que assistimos nesta primeira metade do ano é a “muita pressão sobre o preço”. Os consumidores brasileiros estão a procurar vinhos de gamas mais baixas, com preços mais acessíveis. Contudo, o trabalho que a ViniPortugal tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos aponta para a direcção contrária: eventos como o Vinhos de Portugal no Brasil têm como objectivo apresentar ao público brasileiro as gamas mais altas, vinhos diferenciados e de excelência, valorizados mais pela qualidade do que pela quantidade. Daí que a presença dos produtores seja um dos grandes trunfos, permitindo que aqueles que querem conhecer melhor o vinho português possam contactar directamente com quem o faz. “Acredito que toda a publicidade que está a ser feita [em torno do evento], e os milhares de pessoas que por ele vão passar, vai ajudar” a recuperar os números das exportações, diz Frederico Falcão. Até porque, frisa, “o Brasil continua a ser um dos nossos maiores mercados” (ocupa o segundo lugar, se não se contar com as vendas de vinho do Porto) e, em ano de celebração do Bicentenário da Independência da antiga colónia portuguesa, o vinho “pode e deve ajudar a recordar a ligação histórica entre os dois países”. A.P.C.

O modelo repete-se agora no Jockey Club com a participação de chefs como Ricardo Lapeyre, do Escama, Andressa Cabral, do Meza Bar, Rafa Costa e Silva, do Lasai, de actrizes como Monique Alfradique (que no ano passado esteve em Portugal), da realizadora Laís Bodanzky (cujo filme sobre D. Pedro I, A Viagem de Pedro, pode ser visto neste momento nas salas portuguesas), de sommelières como Elaine de Oliveira ou Daniela Bravin, entre muitos outros.

No Cidade Jardim, os convidados serão diferentes, mas as conversas prometem ser igualmente descontraídas e sempre com vinho. Aí teremos a chef Bella Masano, do restaurante Amadeus, o chef Emmanuel Bassoleil, que também esteve em Portugal na última edição, a jornalista e apresentadora Mônica Salgado, a sommelière Silvana Aluá, ou a jornalista Lia Rizzo, para citar apenas alguns nomes.

Entre as provas dirigidas pelos críticos, os temas são diversificados. Jorge Lucki, por exemplo, vai conversar com duas produtoras e amigas com um projecto em conjunto, Sandra Tavares e Susana Esteban (que participa no evento pela primeira vez), para lhes perguntar o que faz uma parceria de sucesso. E colocará a mesma pergunta a uma outra dupla, desta vez masculina: Jorge Alves e Celso Pereira, do Quanta Terra.

Cecília Aldaz, que tem viajado por Portugal e conhece bem os vinhos nacionais, traz “Pais e Filhos: Vinhos em Família”, com a Quinta dos Roques, a Quinta da Gaivosa e João Portugal Ramos, mas também nos levará até Setúbal para uma descoberta dos tintos e brancos desta região.

O destaque, contudo, vai para um momento alto, apresentado também pela sommelière do Oro, a prova especial na qual dois dos enólogos mais emblemáticos de Portugal, Luís Sottomayor, que faz o mítico Barca Velha, e Pedro Baptista, do igualmente mítico Pêra Manca, vão apresentar outros dois grandes vinhos da sua autoria: o Legado (Luís Sottomayor/Casa Ferreirinha/Sogrape) e o Tapada de Chaves (Pedro Baptista/Fundação Eugénio de Almeida).

Já Dirceu Vianna Junior fala dos “Novos ícones portugueses”, do “Melhor terroir de Portugal”, e convida-nos a descobrir “Vinhos raros e seus mistérios”, numa prova em que apresentará o Bacalhôa Moscatel Roxo Rosé, o Opta Alfrocheiro 2018, o Casa Ferreirinha Castas Escondidas Tinto 2018, o Marquesa de Alorna Grande Reserva Tinto 2016, o Poeirinho Garrafeira 2015 e o Marquês de Marialva 65 anos Garrafeira 2001.

Luís Lopes irá explorar o mundo dos “Grandes Vinhos do Alentejo” e explicará “O clima que faz os vinhos”, enquanto Manuel Carvalho apresentará “Douro, a nova face de uma região secular” e partilhará as razões para “O fascínio do vinho do Porto”, além de apresentar uma prova de harmonização dos vinhos do Dão com a gastronomia brasileira.

Foto Tiago Nacarato é um dos artistas que participam no EA Live no Rio dr

Festival EA leva música e vinho ao Rio de Janeiro O festival de música EA Live sai pela primeira vez das fronteiras de Portugal para atravessar o Atlântico e chegar ao Rio de Janeiro, onde se junta ao Vinhos de Portugal no Rio para três dias de festa (3, 4 e 5 de Junho) com vinho português e música. No final de cada dia, depois das provas guiadas pelos críticos e de muitas conversas informais, sempre em torno de um copo de vinho, a noite continua com concertos que levam ao Jockey Club nomes como o do sambista brasileiro Diogo Nogueira, do cantautor português Tiago Nacarato e da famosa dupla de Amarelo, azul e branco, Anavitória. Foi em 2016 que a alentejana Adega Cartuxa decidiu explorar as ligações entre vinho e cultura, convidando cinco artistas de áreas diferentes a provar um vinho e a transformar as sensações provocadas por esse momento numa obra de arte: um poema, uma fotografia, uma pintura, uma cenografia de dança ou uma música. A experiência com maior sucesso foi a da música e a partir dela nasceu um festival que tem reunido, em Évora, no Alentejo, e também em Lisboa, alguns dos mais interessantes projectos musicais portugueses, entre artistas consagrados e emergentes. A vontade de internacionalizar o EA Live existia desde o início, assim como o desejo de que a primeira cidade a receber o festival fora de Portugal fosse o Rio de Janeiro. O Vinhos de Portugal, com um trabalho já consolidado ao longo de vários anos, surgiu como o parceiro perfeito e em 2022 reuniram-se finalmente as condições para que isso acontecesse. A Adega Cartuxa aposta numa ligação cada vez mais próxima entre vinho e música, trazendo ao Jockey Club dois projectos muito conhecidos junto do público brasileiro – Diogo Nogueira, com uma carreira de 14 anos e indicado para o Grammy Latino por todos os seus álbuns, tendo conquistado a distinção por duas vezes; e Anavitória, também vencedoras do Grammy Latino em 2017 com a Melhor Canção em Língua Portuguesa, e novamente em 2019 com o Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa, autoras de hits como Trevo, Fica e Pupila, com mais de dois mil milhões de streamings nas plataformas digitais de música. O português Tiago Nacarato convida para o acompanhar um amigo brasileiro, o músico Fran, nome artístico de Francisco Gil (neto de Gilberto Gil), com quem gravou Areia Fina, uma parceria transatlântica com data de 2021 e que se tornou realidade apesar das restrições da pandemia. Nacarato conta também com muitos fãs no Brasil, onde já deu vários concertos e mantém uma relação muito próxima com a música brasileira, sendo vocalista da Orquestra Bamba Social, um projecto que reúne músicos luso-brasileiros residentes no Porto e que presta tributo a vários clássicos, recriando-os e acrescentando novas sonoridades, que podem ser descobertas em Sorria ou Na Fé, tema que dá nome ao primeiro álbum de originais da banda. Em 2022, o músico editou o seu segundo álbum de originais, Peito Aberto. São, assim, três projectos artísticos que se juntam agora no Rio pela mão da Adega Cartuxa para provar que vinho e música é uma dupla que só pode dar certo.

A 9.ª edição do Vinhos de Portugal tem ainda a participação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, o apoio das Comissões Vitivinícolas do Alentejo, Dão, Península de Setúbal e Lisboa, do Festival EA Live, e o apoio institucional da Coordenação do Bicentenário da Independência do Brasil do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.