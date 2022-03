Legado 2017: um tinto à imagem do colosso que é a Sogrape

Se o Barca Velha é a marca de poder e abrangência global da Sogrape, o Legado bem pode ser a imagem da sabedoria, subtileza e sobriedade com que a família Guedes construiu esse colosso do negócio do vinho. Em todas as garrafas, Fernando Guedes quis deixar a mensagem de que este é um vinho diferente, que concebeu e criou com um carinho especial. “O Legado é mais que um vinho: é o testemunho do conhecimento e do saber que recebi do meu pai e agora deixo às gerações futuras da nossa família”, assina o criador no contra-rótulo de todas as garrafas.