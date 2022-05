Governo rejeita aumentos à taxa da inflação e diz que há uma “legislatura pela frente”

Perante as críticas e as propostas de todos os partidos da oposição para que os aumentos salariais e de pensões, dos escalões do IRS, do Indexante de Apoios Sociais (IAS) e das prestações sociais sejam feitos pelo valor da inflação esperada de 4% para este ano em vez de pelos 0,9% registados em 2021, o Governo faz finca-pé e avisa que há toda uma “legislatura pela frente” para tratar de actualizações salariais, da revisão das carreiras e da tabela única da função pública.