Portugal com o maior crescimento homólogo da UE no primeiro trimestre

Segundo o Eurostat, que publicou esta terça-fe os dados já conhecidos do desempenho do PIB e do emprego relativos ao primeiro trimestre de 20 Estados-membros, o desempenho trimestral português de 11,9% face ao arranque de 2021 foi o mais elevado do bloco. Em cadeia avançou 2,6%, como já anunciara o INE

A economia da zona euro cresceu 5,1%, e a da União Europeia 5,2%, no primeiro trimestre deste ano face a igual trimestre de 2021, com Portugal a registar a maior subida homóloga do PIB (de 11,9%), entre os Estados-membros, segundo o Eurostat. É mais do dobro do ritmo de crescimento homólogo registado no último trimestre de 2021, face a 12 meses antes, de 5,9%. Os dados portugueses já tinham sido divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística no final de Abril, mas só agora se percebe como comparam com a maioria dos restantes membros da UE.

Recorde-se que nos primeiros três meses de 2021 a actividade económica em Portugal foi afectada por mais um período de confinamento, iniciado no final de 2020 e penalizando a época do Natal e final daquele ano.

A Polónia, com 9,1%, e a Áustria, com 8,7%, foram os estados-membros que se seguiram a Portugal em termos de crescimento homólogo do PIB, nos primeiros três meses do ano, face a igual período de 2021.

É preciso, contudo, notar que dos 27 Estados-membros que compõem a UE, há sete (Estónia, Irlanda, Grécia, Croácia, Luxemburgo, Malta e Eslovénia) que ainda não têm os dados do PIB de Janeiro a Março de 2022 publicados e comparados pelo Eurostat.

Segundo dados divulgados esta terça-feira pelos serviços estatísticos da União Europeia, o crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) tinha sido de 4,7% na zona euro e de 4,9% na UE no trimestre anterior.

Na variação em cadeia, como já foi noticiado com base na divulgação do Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento português foi de 2,6%. Compara com um crescimento de 0,3% do PIB na zona euro (em linha com os últimos três meses de 2021) e de 0,4% na UE (uma ligeira baixa face aos 0,5% do período anterior). Nesta leitura, a Roménia registou o crescimento mais elevado, de 5,9%, em cadeia, por comparação ao último trimestre de 2021.

O desempenho de Portugal nos primeiros três meses deste ano, em que Março foi já penalizado por inteiro pelos impactos da guerra que continua na Ucrânia desde 24 de Fevereiro, foi aliás a razão para a Comissão Europeia ter revisto em alta o crescimento de Portugal para 2022, esta segunda-feira. Menos optimista, contudo, está o FMI.