Portugal lidera o crescimento da UE em 2022 com subida de 5,8% do PIB

Em contraciclo com os países da zona euro e com o conjunto da União Europeia, o crescimento da economia portuguesa deverá alcançar os 5,8% em 2022, e fixar-se nos 2,7% no próximo ano, de acordo com as estimativas avançadas esta segunda-feira, pela Comissão Europeia. Os dois valores correspondem a uma revisão em alta das projecções de Bruxelas relativamente ao desempenho de Portugal, que se destaca como o país menos afectado pela actual conjuntura económica ao nível europeu.

A Comissão Europeia corrigiu em baixa as suas previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, para acomodar o efeito provocado pela subida dos preços da energia, matérias-primas e bens alimentares, bem como o impacto da guerra na Ucrânia, que provocou uma forte desaceleração da economia. O crescimento previsto para 2022 na União Europeia foi revisto para 2,7%, em vez de 4%, como previsto no exercício do Inverno; com o valor para 2023 a ficar também abaixo das previsões anteriores, nos 2,3%.

As estimativas para o crescimento dos países da zona euro estão em linha com as do conjunto da UE. Entre os países da moeda comum, Portugal é o que tem o melhor desempenho, seguido da Irlanda, que segundo as projecções registará um crescimento de 5,4%, e da Espanha, com 4%. A economia portuguesa é a única a registar um aumento do valor do crescimento do PIB de 2021 para 2022 — a recuperação da crise pandémica foi mais lenta no nosso país do que no resto da Europa.

Portugal também é o país da UE onde se sentirá menos o impacto da subida dos preços. A Comissão teve de ajustar quase para o dobro as suas previsões para a inflação em 2022, que deverá bater nos 6,8% na UE (6,1% na zona euro) e cair para os 3,2% (2,7% na zona euro) no próximo ano. Os números portugueses também foram revistos em alta, mas as projecções apontam para uma subida menor do que a média europeia, de 4,4% este ano e 1,9% em 2023.