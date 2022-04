Economia acelerou no primeiro trimestre, apesar da guerra

PIB cresceu 2,6% face ao trimestre imediatamente anterior, uma aceleração do ritmo que a economia já tinha registado no final de 2021. Efeitos da guerra na confiança dos consumidores e na inflação ainda não travaram retoma.

Apesar do efeito negativo que o início da guerra na Ucrânia teve na confiança de empresários e consumidores a partir de Março, a economia portuguesa acelerou, no primeiro trimestre deste ano, o seu ritmo de retoma.

De acordo com a estimativa rápida do PIB dos primeiros três meses do ano publicada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia cresceu 2,6% face ao trimestre imediatamente anterior, um valor que supera a variação de 1,7% que se tinha registado no quarto trimestre de 2021.

Em comparação com o período homólogo do ano anterior, a variação do PIB no primeiro trimestre deste ano ascendeu aos 11,9%. Este resultado reflecte em larga medida o facto de, em Janeiro e Fevereiro de 2021, terem sido aplicadas apertadas medidas de confinamento em Portugal, o que conduziu a uma quebra acentuada da actividade económica (no primeiro trimestre de 2021, o PIB caiu 2,9% em cadeia).

A aceleração da economia nos primeiros meses de 2022 parece mostrar que, pelo menos numa fase inicial, o impacto da guerra na Ucrânia na actividade económica em Portugal não é muito acentuado.

A invasão russa teve início no final de Fevereiro e, a partir desse momento, tornou-se evidente que se iria assistir a uma escalada dos preços da generalidade dos bens e serviços, com especial destaque para a energia. Isso contribuiu também para que, durante o mês de Março, o índice de confiança dos consumidores caísse a pique, com as expectativas dos portugueses para os 12 meses seguintes a passar a ser de deterioração da situação económica e de muito mais inflação.

No mesmo mês, a confiança nas empresas também diminuiu, mas de forma mais moderada.

Se é verdade que os receios de subida de preços revelados em Março se concretizaram, com uma subida da inflação para 5,3% em Março e para 7,2% em Abril, no que diz respeito à actividade económica o impacto negativo imediato é, para já, difícil de descortinar nos dados agora publicados para a totalidade do primeiro trimestre, sendo mesmo dada a indicação de que o consumo privado terá acelerado.

A estimativa rápida do INE não inclui ainda dados relativos a cada componente do PIB. É apenas dito, relativamente ao crescimento de 2,6% face ao trimestre anterior que se verifica “um contributo mais positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB, em parte motivada pela aceleração do consumo privado, enquanto o contributo da procura externa líquida se manteve ligeiramente positivo”.

Nas últimas semanas, várias entidades, incluindo o próprio Governo, têm vindo, devido à guerra, a rever em baixa as suas previsões de crescimento económico para este ano em Portugal. A expectativa é a de que as quebras de confiança, as perdas do poder de compra provocadas pela inflação e a deterioração esperada da conjuntura internacional acabem por conduzir a um abrandamento da retoma de indicadores como o consumo, investimento e exportações.