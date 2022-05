Alterar lei ou rever a Constituição: Costa discute solução com conselheiros de segurança

Depois do acórdão do Tribunal Constitucional de sexta-feira que veio rechaçar qualquer possibilidade de os juízes do Palácio Ratton deixarem uma porta entreaberta para uma solução facilitada para a questão da inconstitucionalidade da preservação dos metadados, o cenário da revisão constitucional cirúrgica estará mais do que presente em cima da mesa da reunião desta segunda-feira do Conselho de Superior de Segurança Interna, presidido pelo primeiro-ministro.