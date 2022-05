A guerra abriu novas fronteiras à NATO

Finlândia e Suécia estão a um passo de pedir a adesão formal à Organização do Tratado do Atlântico Norte, invertendo em poucos meses a neutralidade que os dois países mantinham há muito tempo. A Finlândia há 73 anos, a Suécia há 200 anos. Daí que se percebam as palavras do Presidente Finlandês, Sauli Niinisto, ontem, ao anunciar em conferência de imprensa que o país vai iniciar o processo de adesão: “É um dia histórico. Uma nova era começou.” Neste P24 ouvimos a jornalista do PÚBLICO Maria João Guimarães.

