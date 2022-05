“É um dia histórico” para a Finlândia, “uma nova era começou.”

O Presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, confirmou este domingo que o país vai apresentar um pedido de adesão à NATO. “É um dia histórico. Uma nova era começou”, disse o chefe de Estado e reiterou a primeira-ministra, Sanna Marin, na conferência de imprensa conjunta. O Parlamento finlandês deve aprovar a decisão nos próximos dias, pondo fim à neutralidade do país ao fim de 83 anos.

“Está a nascer uma Finlândia protegida, como parte de uma região nórdica estável, forte e responsável”, afirmou o Presidente. “Muita coisa aconteceu desde o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ganhamos segurança e também a partilhamos.”

Num país que tem uma fronteira de 1300 quilómetros com a Rússia, a opinião pública sobre a adesão à NATO mudou completamente nos últimos meses: no início de Maio, já 76% da população apoiava a entrada na Aliança, segundo uma sondagem para a Yle, emissora pública finlandesa. Em Fevereiro, só 53% dos habitantes do país queriam aderir à NATO.

Espera-se que o Partido Social Democrata da Suécia, com maioria absoluta no Parlamento, siga os passos do país vizinho e anuncie a candidatura oficial já nesta segunda-feira.

Em dúvida fica o apoio, ou rejeição, de Ancara em relação à adesão à NATO. Apesar das declarações de Erdogan, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, garantiu, no final de uma reunião com os chefes da diplomacia dos países da NATO, que “não estavam a ameaçar ninguém”. Segundo o próprio, o Governo referia-se apenas ao apoio sueco ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK, já identificado como grupo terrorista.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 30 Estados-membros da Aliança estão este fim-de-semana reunidos em Berlim, em conversações centradas na proposta de adesão da Finlândia e na possível proposta da Suécia. Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse estar confiante num entendimento que tranquilize o Governo turco. “Estou confiante de que seremos capazes de responder às preocupações manifestadas pela Turquia, de forma a não atrasar o processo de adesão.” Uma opinião partilhada pelo vice-secretário-geral, Mircea Geona, que acredita num “consenso”.

Já a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou, de acordo com a agência Reuters, que Finlândia e Suécia “já são membros da NATO” que estão “apenas sem um cartão de associado”.

Enquanto esperam pela conclusão do processo de adesão, que pode estender-se para lá de 2022, Finlândia e Suécia já assinaram um acordo de cooperação para a Segurança e Defesa com o Reino Unido, que concordou em apoiar os dois países em caso de ataque aos seus territórios. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assegurou que este não é apenas um acordo temporário, mas um “compromisso duradouro”. Também a NATO prometeu reforçar a sua presença na região, e os Estados Unidos deram garantias de protecção ao Governo finlandês e sueco durante este processo.

Na última década, a NATO acolheu apenas dois países, Montenegro e Macedónia do Norte, mas prepara-se agora para o alargamento da aliança política e militar. Caso os países nórdicos consigam aprovação unânime dos membros da Aliança, a NATO passará a ser formada por 32 países europeus e norte-americanos.