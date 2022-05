A leitura em Portugal. A vitória do provincianismo

Santana Castilho, Vasco Graça Moura, Helena Buescu, Maria Alzira Seixo, Victor Manuel de Aguiar e Silva, Laborinho Lúcio, Elisa Costa Pinto, Lídia Jorge, Teolinda Gersão, Nuno Júdice, Paula Morão, entre tantos, tantos outros intervenientes do mundo do livro e da cultura, do ensino e da programação cultural - incluindo do mundo da edição ou da história do livro (Manuel Alberto Valente, Artur Anselmo, José Pinho, José Ribeiro) - manifestaram em diversas ocasiões justificadas reticências relativamente à revolução digital e ao que ela acarreta. Não têm faltado livros sobre o assunto, uns mais polémicos, outros tentando harmonizar os dois lados da contenda: o livro, ou, mais latamente, a cultura da escrita (ou uma certa ideia de leitura) e o digital e toda a profusão de dispositivos e aplicações que esse novo mundo possibilita.