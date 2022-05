Em família: festas, baladas e safaris, para honrar o passado e pensar o futuro

FESTIVAL

Festival i!

14 e 15 de Maio

O festival que Águeda e a associação D’Orfeu dedicam ao público infantil e familiar volta à carga, para a sua 13.ª edição. A Casa do Adro, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre e o Parque da Alta Vila são alguns dos eixos em que se move o cartaz, que alinha música, teatro, livros, jogos e animação de rua para toda a família. Bebeethoven da Lua Cheia Teatro para Todos, Teatro Tuk Tuk de LaFontana, Um, Dois, Trio da PédeXumbo, Sorriso do Teatro Só, Janela Fernando Pessoa e Voo Poético da Realejo Artes, e A (Re)volta do Principezinho da companhia anfitriã são alguns dos pontos no mapa, que pode ser consultado aqui. Sábado e domingo, a partir das 10h30. A pulseira de acesso custa 8€ (dia) e 10€ (geral).

FIMFA Lx22

13 de Maio a 5 de Junho

É a Pensar o Futuro que o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas invade nove espaços lisboetas com duas dezenas de criações, ao longo de mais de três semanas. Os mais novos não são esquecidos: a puxar fios nesta 22.ª edição estão Karl, da companhia Betty BoiBrut’, sobre um homem quadrado que ganha vida num tangram, e Hermit, o teatro de objectos de Simone de Jong. Os dois espectáculos sobem ao palco do LU.CA - Teatro Luís de Camões, dias 14 e 15 de Maio (Karl) e 21 e 22 de Maio (Hermit), sempre às 11h30 e 16h30, com bilhetes de 3€ a 7€. No Palácio Pimenta do Museu de Lisboa, há Big Bugs à solta, cortesia da Mr.Image Theatre. Os insectos gigantes espalham a sua magia nos dias 4 e 5 de Junho, às 11h e às 16h; a entrada é livre.

FESTA

Beja Romana

13 a 15 de Maio

Com mais de 2500 anos de história, Pax Julia foi um marco importante no mapa de expansão do Império Romano. Para reviver “a grandeza e imponência” desses tempos passados, a cidade que actualmente responde por Beja é palco de um festival que inclui música, cortejos, mercado, acampamentos militares, tabernas, acepipes, oficinas, exposições, jogos, visitas guiadas, aulas de culinária, artes e ofícios ao vivo, entre outras experiências (detalhadas aqui). Com a sétima edição a espalhar o bulício da época pelo centro histórico, o epicentro da viagem aponta para a Praça da República, “onde estão identificados dois templos romanos, um dos quais, o maior e mais monumental descoberto até hoje em território português”, explica a nota de apresentação.

MÚSICA

Balada das Vinte Meninas Friorentas

13 a 22 de Maio

Estreado em 2017, no âmbito dos Dias da Música em Belém, o espectáculo de Margarida Mestre e Rui Ferreira parte do poema homónimo de Matilde Rosa Araújo e da partitura que Fernando Lopes-Graça compôs para o mesmo. Centra-se no universo das andorinhas, “dos seus voos, dos seus ninhos e ovinhos”, explica a sinopse. Na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com sessões às 10h30 (dias 13, 17, 18, 19 e 20 de Maio, 3,50€), às 15h30 (dias 14 e 21, 6€) e às 11h30 (dias 15 e 22, 6€).

Selva Sinfónica

15 de Maio

Beatriz Rola e Tiago Oliveira orientam esta oficina para crianças dos três aos seis anos, em forma de “safari musical”, em que o objectivo é viajar pela sinfonia da selva. O encontro está marcado na Casa da Música do Porto, domingo, às 10h30, 11h45 e 15h. A entrada custa 10€ (criança + adulto).

TEATRO

A Tralha

13 de Maio

Depois dos espectáculos com Mão Verde, Capicua (nascida Ana Matos Fernandes) faz a sua estreia no teatro com A Tralha. Com texto e direcção por conta da rapper, e interpretação a cargo de Tiago Barbosa, a peça segue o mesmo fio condutor do projecto anterior: estimula a consciência verde dos mais novos, explorando temas como o desperdício, o consumismo e as alterações climáticas. Nas palavras da autora, este é um ensaio sobre “acumulação, artificialidade e obsolescência”. No Teatro Viriato (Viseu), sexta, às 21h, com bilhetes entre 5€ e 10€.

Plastikus

14 de Maio

A Krisalida - Associação Cultural do Alto Minho conta a história de Ondina, uma menina que, durante muitos anos, brincava na praia com os seixos e a espuma do mar. Até que novos objectos, “com sons, cores e formas extraordinárias”, se foram entranhando na brincadeira e ocupando o espaço que era da Natureza. Com encenação de Clara Ribeiro e os problemas ambientais à tona, a peça é apresentada na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, sábado, às 11h e às 15h. O bilhete custa 5€ e dá direito à entrada de um adulto e uma criança.

VISITAS

Open House Lisboa - Programa Júnior

14 e 15 de Maio

Ega uma vez… uma história contada no Palácio da Ega, Capuchinhos das Conchas no Convento dos Capuchos, As Artes de (Car)Pintar nas Carpintarias de São Lázaro e Uma Viagem pela Biblioteca de Alcântara. É nestes moldes que se desenha o programa júnior da Open House Lisboa, iniciativa que convida a descobrir a arquitectura de espaços privados e públicos, distribuídos por Lisboa e Almada, este ano sob o tema A Rebeldia do Invisível. Promovida pela Trienal de Arquitectura de Lisboa, a festa inclui visitas, percursos e passeios, estendendo-se também a concertos, performances e instalações, entre outras paragens (mapa completo aqui). A entrada é livre, mas sujeita a marcação para algumas actividades.

PASSEIOS

Dia da Família no Zoo de Lourosa

15 de Maio

Situado em Lourosa, Santa Maria da Feira, o zoo apresenta-se como o único parque ornitológico do país e um dos poucos na Europa dedicado exclusivamente a aves. Alberga cerca de 500 animais, de 150 espécies diferentes, distribuídas por 80 habitats – vale a pena espreitar também a exposição Abrigos da Vida Selvagem, que além de mostrar caixas-ninho da fauna autóctone, promove a aquisição e/ou construção de abrigos para instalar no quintal ou perto de casa. A partir deste domingo, Dia Internacional da Família, acrescenta-se à lista de créditos um novo Espaço Aventura, com actividades de arborismo, escalada e slide, direccionadas a todas as idades. O parque pode ser visitado todos os dias, das 9h30 às 18h (das 10h às 19h, nos fins-de-semana e feriados de Junho e Setembro e nos meses de Julho e Agosto); os bilhetes custam 4€ (3€ dos seis aos 12 anos, grátis até aos cinco anos).

Jardim da Água

14 de Maio

No Porto, o Parque das Águas torna a abrir os portões do Jardim da Água. Entre as 10h e as 17h, além das fontes, dos fontanários e da arte urbana que compõem o postal do espaço, há um mercado de artesanato, uma visita guiada com o historiador Germano Silva, workshops de origami e pintura de máscaras, touchtennis e o concerto interactivo Amor Gentil, de Sandra Falé. A participação é gratuita, mediante inscrição no local, no próprio dia.