Estreia do podcast Azul: Vanda Brotas Gonçalves e os livros que nos ensinam a olhar a natureza

Nesta estreia do podcast Azul, a convidada é a bióloga Vanda Brotas Gonçalves, da Faculdade de Ciências de Lisboa, que também escreve livros que aliam aventuras com divulgação de ciência para os mais jovens, como A Revolta da Natureza em Brimsa e A Menina que Via o Mar de Várias Cores.

Em conversa com a jornalista Teresa Firmino, uma das editoras do Azul, Vanda Brotas Gonçalves fala sobre os seus livros que mostram aos jovens a importância de cuidar da natureza. “É preciso saber olhar a natureza” é uma das máximas que imprime na sua escrita.

A bióloga recupera a ideia de se atribuir um valor económico à natureza, que apareceu pela primeira vez em 1997 num artigo na revista Nature de uma equipa de cientistas dos Estados Unidos liderada por Robert Costanza. Segundo este pensamento, a natureza presta-nos uma imensidão de serviços, como ar puro, água, solos, produção de alimentos e matérias-primas ou a regulação do clima.

Vanda Brotas Gonçalves fala ainda sobre o seu trabalho no campo da ecologia marinha, em particular na análise do fitoplâncton (microorganismos vegetais) que vive no oceano.

No final do episódio, deixamos algumas sugestões de leitura para explorar no site do Azul.

