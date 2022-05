Portugal tem mais dois linces-ibéricos em liberdade: a Sidra e o Salao

Foi a correr que dois linces-ibéricos deixaram as jaulas para trás e se encontraram com a liberdade. Num descampado perto de Alcoutim, no Algarve, os linces chegaram numa jaula, tapados com um pano verde – com uma abertura suficiente para que fossem espreitando as centenas de pessoas que os observavam e fotografavam nesta terça-feira. O primeiro lince, o macho Salao, teve uns segundos de hesitação quando o ministro Duarte Cordeiro lhe abriu a porta da jaula. Não tardou muito até que, com a elegância dos felinos, corresse uns metros para a frente. Quando pára, já está longe. Ainda fica a olhar uns segundos para o horizonte da sua nova casa, enquanto abana o rabo curto, como que a acostumar-se. E segue caminho, até desaparecer por entre os arbustos.

Enquanto o lince dava as primeiras passadas em liberdade, a fêmea Sidra, de pintas no pêlo mais pequeninas, esperava ainda numa jaula na carrinha do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Desconfiada, dava voltas dentro da jaula enquanto era transportada para o meio do descampado, por baixo de um céu a ameaçar chuva. Assim que a porta se abriu, não houve qualquer momento de espera: a sua fuga foi bem mais rápida do que a de Salao e, enquanto corria, a poeira levantava-se sob as suas patas. Foram precisos menos de 15 segundos até que desaparecesse no meio da vegetação. Quem sabe para perto de Salao, com quem não tem qualquer grau parentesco.

Foto Daniel Rocha

Estes dois linces pertencem a uma espécie ameaçada. Em 1990, já poucos linces-ibéricos restavam. Foi por isso que há uns anos se decidiu fazer a reintrodução da espécie na natureza e, desde aí, já se contam cerca de 200 linces à solta em território nacional. Este casal de linces é o segundo a ser libertado no Algarve. Antes, só o faziam no Alentejo. “Queremos acreditar que todo o trabalho que foi feito vai permitir dizer que o lince foi salvo da extinção”, comenta o presidente do ICNF, Nuno Banza. Mas é um processo “instável”. É preciso que os habitats estejam em boas condições, que haja alimento (sobretudo coelho bravo, a presa preferida dos linces), que haja água, que não sejam caçados ou atropelados. E, acima de tudo, “precisamos de tempo”, diz.

O regresso dos linces à natureza tem sido um “programa de muito sucesso”, conta o ministro do Ambiente e Acção Climática, Duarte Cordeiro, que herdou a pasta há pouco mais de um mês e esteve em Alcoutim numa das suas primeiras acções no terreno. “No final dos anos 90 tínhamos cerca de 100 linces ibéricos e agora são cerca de 1100 entre Portugal e Espanha”, refere. Por isso, “podem servir de exemplo para outras espécies”, e há que “continuar a apostar na conservação da natureza”.

Os linces levam uma coleira com radiotransmissores para que possam ser acompanhados à distância nos primeiros tempos, o que permite avaliar a evolução de toda a população de linces-ibéricos. A decisão de soltar linces no Algarve foi tomada depois de se ver que os próprios linces começavam a dirigir-se para aquela região, onde tinham encontrado “condições para se reproduzir e para correr”, diz Nuno Banza.

Em Fevereiro deste ano, no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, tinham sido libertados dois outros linces na mesma zona, a uns cinco ou seis quilómetros dali: o Sismo e a Senegal.

Maria Antonieta Gonçalves, de 69 anos, é a proprietária do descampado em que foram agora libertados os dois linces-ibéricos, um terreno que só é utilizado para ter algumas sementes para gado. Nunca tinha visto nenhum lince ao vivo, “só na televisão”, e foi uma das escolhidas para ajudar a levantar a porta da jaula da fêmea Sidra. Desvaloriza o facto de ter sido esta a zona escolhida: “Nalguma terra tinha de ser”. Desde que os linces “não façam mal aos animais”, não haverá problema. Mas não será promessa fácil de cumprir, já que os linces são carnívoros e gostam sobretudo de coelhos. Depois de ver o lince de perto pela primeira vez, Maria Antonieta é lacónica: “Gostei.”

Foto Daniel Rocha

O equilíbrio com o ecossistema e com as outras espécies foi um dos motivos para que fosse assinado, antes da libertação dos linces-ibéricos, um acordo de colaboração entre o ICNF e a Zona de Caça Turística do Pereiro.

Criados por humanos, mas longe deles

Ainda que o percurso dos linces rumo à natureza fosse curto, a viagem destes felinos pardos de “barbas” e “pincéis” de pêlo preto nas orelhas já ia longa: vieram na terça-feira de um centro em Cáceres, em Espanha. Sendo este um lince ibérico, a coordenação é feita entre os dois países. Há crias que nascem em Portugal que são libertadas em Espanha e crias de Espanha largadas em Portugal, como estes dois linces de cerca de um ano, que vieram do Centro de Cría del Lince-ibérico de Zarza de Granadilla. Para os linces não há propriamente fronteiras e a diversidade genética é um “aspecto muito relevante nesta espécie, porque só com essa variabilidade se podem consolidar enquanto espécie”, explica Nuno Banza. Assim, há mais hipóteses de sobrevivência, com menos consanguinidade e menos doenças.

Outro dos factores que aumenta a sobrevivência desta espécie na vida selvagem é o contacto quase nulo com humanos nos centros de treino. São mesmo treinados para ter medo dos humanos, porque tal pode constituir um risco quando estão à solta (ao facilitar que sejam apanhados, por exemplo). Nestes centros, a comida não lhes é oferecida – os linces-ibéricos são treinados para caçar, num ambiente similar ao que encontrarão ao ar livre. Não podem associar pessoas a alimento porque o objectivo, explica o presidente do ICNF, é mesmo a “reintrodução natural” desta espécie.

É isso que tem sido feito no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves, a cerca de 70 quilómetros de onde foram libertados Salao e Sidra. O complexo de treino e recuperação do lince ibérico, que teve um investimento de cerca de 600 mil euros, foi apresentado esta terça-feira e teve também a visita do ministro Duarte Cordeiro. Houve uma parte deste centro que ardeu com o incêndio de Monchique, em 2018, mas conseguiram salvar os linces e alguns materiais.

Foto Numa das primerias acções no terreno, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, assistiu à libertação dos animais Daniel Rocha

Nas instalações, os linces são vistos somente ao longe, através de câmaras de vigilância. Conseguimos espreitá-los: uns descansam, outros lambem-se, outros passeiam-se pelos cercados, duas crias dormem entrelaçadas enquanto a progenitora se ausentou da casota. De momento, existem 33 linces neste centro: 23 adultos e dez pequenos.

O propósito é garantir que têm as condições para ser libertados na natureza: que estão bem de saúde, que sabem caçar, que têm capacidades sociais com outros linces. A viagem para a salvação dos linces-ibéricos tem sido de sucesso, mas há ainda muito caminho a trilhar. “Parece que são bichos que se querem extinguir”, ri-se o director do centro, Rodrigo Serra. E explica: só se reproduzem uma vez por ano, quase só comem coelhos que são cada vez menos, e “lutam até à morte aos 60 dias” com os seus irmãos. E brinca: “Se não fôssemos nós já tinham ido.”