Reputação profissional de Johnny Depp esmiuçada ao 12.º dia de julgamento

Depp era conhecido por chegar atrasado às filmagens e pelo comportamento errático antes da acusação de violência doméstica, mas, segundo uma testemunha ligada ao negócio do entretenimento, esse não seria um motivo para que os estúdios deixassem de querer trabalhar com o célebre actor.

Quando os advogados de Johnny Depp começaram a fechar o caso, na segunda-feira, no condado de Fairfax, Virginia, grande parte do depoimento das testemunhas foi centrado na reputação do actor e em quanto dano foi supostamente causado à sua carreira quando sua ex-mulher, Amber Heard, escreveu o artigo publicado pelo The Washington Post, em 2018, e que está no centro deste caso.