Em família: entre marionetas, robôs e arqueologia, há mimos para a mãe e para a cria

FESTIVAL

Mar Marionetas

25 de Abril a 15 de Maio

Um Error 404 e os Viajeros del Carrusel da companhia Ángeles de Trapo, Os Sonhos do Tom da Limite Zero, Os Grandes Não Têm Grandes Ideias da Fértil, a Bicimariofone da Boca de Cão, Achimpa dos Valdevinos, os Corações Rasgados e a Aldeia Balão da Mandrágora e as Lições de Voo das Marionetas do Porto. É Espinho a voltar a puxar os cordéis do Mar Marionetas, festival internacional que promete uma viagem ao mundo dos bonecos articulados e manipulados. À festa juntam-se ainda exposições e oficinas “para crianças, pais e avós”. O programa detalhado está aqui. Grátis a 5€.

FESTA

Festa da Arqueologia

29 e 30 de Abril

Arqueologia e Sustentabilidade dá o mote à festa que se instala no Museu Arqueológico do Carmo (Lisboa), sexta e sábado, entre as 10h e as 18h. Num cartaz com entrada livre, entram visitas guiadas, exposições, jogos interactivos, oficinas temáticas, passatempos, leituras encenadas, recriações históricas e conferências, distribuídos pelos vários núcleos ali presentes – entre eles, o Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea da Madeira, o Centro de Arqueologia de Lisboa, o Museu de Mação, o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu do Côa e o Teatro Romano do Museu de Lisboa. O programa da sexta edição da iniciativa está aqui.

TEATRO

Loo

28 a 30 de Abril

A Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém (Lisboa) põe em cena a criação da companhia Ponten Pie, com base numa ideia de Sergi Ots, o seu fundador e director. Num espectáculo “não convencional, sensorial e sem texto”, a narrativa centra-se em Loo, um vento que tem como tarefa “empurrar as dunas do deserto e devastar as zonas húmidas, mares e oceanos que encontra pelo caminho”, explica a sinopse. Quinta e sexta, às 10h e 11h30 (3,50€); sábado, às 10h30 e 16h (7€).

A Maior Flor do Mundo

30 de Abril

Numa peça que dá conta da importância de preservar e cuidar da Natureza – e que não é só para os mais pequenos, avisam – saltita-se entre o que está escrito e o que se lê nas entrelinhas da obra literária de José Saramago. Criada por Hugo Cabral Mendes e Inês Gomes, é levada ao palco do Convento São Francisco, no âmbito do festival Abril Dança em Coimbra, sábado, às 16h, com bilhetes a 6€ (4€ até aos 12 anos).

Bebeethoven

30 de Abril a 1 de Maio

“Se a alegria fosse um hino, teria o sorriso de um bebé. Se todas as horas de brincadeira fossem eternas, seriam fugas em compasso composto binário, cheias de stacattos e rondós de cores livres”. As palavras são da companhia Lua Cheia Teatro para Todos e descortinam um pouco do que é a peça para bebés inspirada na obra do compositor Ludwig van Beethoven. Com autoria e encenação de Sandra José, Bebeethoven tem sessões duplas sábado (11h30 e 16h) e domingo (10h e 11h30), na Casa do Coreto, em Lisboa. O bilhete custa 6€ (criança), 7€ (adulto) e 12€ (criança + adulto).

O Convidador de Pirilampos

4 de Maio

A actriz Cláudia Semedo conta a história escrita por Ondjaki e ilustrada por António Jorge Gonçalves (que também a encena). “Um sonho sonhado em palavras, imagens e sons, num palco coberto por uma escuridão assustadora e bonita”, assim vem descrita a peça, com música de José Conde, sobre um menino curioso que gosta de passear na Floresta Grande e de “cientistar coisas”. O verbo serve para explicar “o que os cientistas e os inventores e as crianças fazem” e, entre as invenções, está um aumentador de caminhos e um convidador de pirilampos via código Morse. No Teatro-Cine de Torres Vedras, quarta, às 10h e às 14h, com entrada livre.

FESTIVAL

Festival Nacional de Robótica

29 de Abril a 1 de Maio

Ao Europarque de Santa Maria da Feira chegam centenas de robôs. Com o apoio da autarquia, da Edu.Tech - Bots & Kids e da Sociedade Portuguesa de Robótica, o festival atrai profissionais (em apuramento para a prova mundial RoboCup, que terá lugar em Julho, na Tailândia) e adeptos da arte robótica. Com fios ligados em solo nacional desde 2001, a iniciativa tem como objectivos “promover e estimular o ensino, a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e as diferentes aplicações na área da robótica”. A par das competições, estão agendados encontros com investigadores e demonstrações. As portas estão abertas das 10h às 20h; a entrada é gratuita. Mais informações aqui.

MÚSICA

Viva, Vivaldi

1 de Maio

Num espectáculo pautado por uma forte moldura cénica, Sofia Nereida, Flávio Aldo e Joana Pereira lançam-se ao universo musical do compositor italiano para dar a conhecer a obra deste que é “um dos grandes nomes do período Barroco”. Domingo, às 10h, 11h30 e 16h, na Casa da Música do Porto. A entrada custa 10€ (criança + adulto).

VISITAS

Dia da Mãe no Jardim Zoológico

1 de Maio

A fazer oito meses, três crias de leão-africano estão prontas para mostrar a cara aos visitantes do Jardim Zoológico de Lisboa. Classificada como “vulnerável” pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a espécie é o alvo de todas as atenções no fim-de-semana do Dia da Mãe, com o zoo a partilhar momentos como o “pequeno-almoço” das crias com a sua mãe ou uma Animal Talk com curiosidades sobre estes animais. Os bilhetes-família estão disponíveis no Clube Fashion, com preços entre 55€ e 70€.

Spiritus

Desde 28 de Abril

Fernando Pessoa dá a inspiração à nova criação do ateliê Ocubo. Com o mote Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir, que pede o nome emprestado ao poema assinado pelo heterónimo Álvaro de Campos, Spiritus leva música, luz e poesia à Igreja dos Clérigos, no Porto. A experiência de videomapping, assegura a Irmandade dos Clérigos em comunicado, conjuga o “respeito pela sobriedade do templo com a grandiosidade do monumento e a admiração pela obra poética de um dos maiores vultos das letras portuguesas”. Com sessões todos os dias, a partir das 18h, e preços entre 12€ (4 aos 17 anos, estudantes e seniores) e 14€ (bilhete normal).