PSD acompanha Marcelo e propõe reforço do orçamento da Defesa

Um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter pedido mais investimento na Defesa Nacional, o PSD avançou que vai apresentar três propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 (OE), que será discutido e votado na generalidade esta quinta e sexta-feira, que garantam o “reforço que o PS não fez” na área da Defesa, disse ao PÚBLICO Carlos Eduardo Reis, coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Defesa Nacional.