“Fraude” e “logro”: como o PSD vê o processo de descentralização quatro anos depois do acordo Rio-Costa

Quatro anos depois de Rui Rio ter assinado o acordo com António Costa sobre a descentralização, a bancada do PSD fez nesta quarta-feira um forte ataque ao Governo sobre o que diz ser o “falhanço” do processo e acusou o executivo de “colocar autarcas contra autarcas” e de estar a manipular a ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses. Foi a última declaração política da bancada social-democrata com Rui Rio como presidente – os trabalhos do plenário serão suspensos a partir da próxima semana até ao fim do processo orçamental, que termina a 27 de Maio, a véspera das eleições directas no PSD para a escolha de um novo líder.