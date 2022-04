Um hotel que promete ser Pure Monchique: abriu como novo na Villa Termal

Antigo D. Carlos Regis, abriu, depois de obras de renovação e com novo conceito, o hotel Pure Monchique. Um luxo natural com certificação de sustentabilidade, restaurante e acesso ao spa termal das Caldas.

Uma “renovação profunda” do antigo D. Carlos Regis, inserido na Villa Termal das Caldas de Monchique, dá lugar ao novo Pure Monchique Hotel. Acaba de abrir, prometendo “vistas desafogadas sobre o vale e a serra de Monchique”.

“A calma, tranquilidade e a pureza da envolvente natural” são os motes anunciados do hotel, agora com “novo conceito” e “nova equipa de gestão focada no serviço”, tendo voltado a receber hóspedes a 15 de Abril. Assumindo-se como um boutique hotel, tem 22 quartos e suítes, integrando a Unlock Boutique Hotels (que gere todos os hotéis da Villa Termal, além de várias unidades por todo o país, casos do Monverde de Amarante, Hotel da Estrela em Lisboa ou o 1877 Estrela Palace de Aveiro).

O Pure integra ainda um bar e restaurante, onde além dos menus de petiscos e pratos, cocktails e bebidas, a mais-valia são as “vistas panorâmicas para a serra”.

Foto Pure Monchique FILIPE SANTOS

Os hóspedes podem também “beneficiar dos serviços existentes na Villa Termal, como o SPA Termal com a famosa Água de Monchique com 9.5ph, as piscinas exteriores, os bares e o restaurante de comida tradicional”.

Além de já integrar o guia da hotelaria de luxo da Condé Nast Johansens, o Pure conseguiu também “a certificação de sustentabilidade Biosphere Sustainable Tourism”.

Para quem quiser casar serra e mar, sublinha-se que as praias de Portimão ou Alvor ficam a 20/23km, Lagos ou Aljezur a cerca de 40km.

O preço por noite, com campanha de abertura no site do hotel, deverá começar em 95 euros.