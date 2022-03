1877 Estrela Palace: já foi casa burguesa, pensão e agora é um boutique hotel em Aveiro

Visto de fora, parece apenas mais um belo edifício revestido a azulejo – coisa comum numa cidade com fortes tradições cerâmicas –, mas, à medida que atravessamos a porta, somos confrontados com dois detalhes que nos prendem o olhar. O primeiro é o tecto rendilhado e com o ano 1877 gravado numa das laterais. O segundo é uma pintura 3D, da autoria de Pedro Guimarães, que começa por nos revelar o rosto da princesa Joana, filha de Afonso V, que se tornou padroeira de Aveiro. Escrevemos “começa” porque, dependendo do ponto a partir de onde a olhamos, a pintura revela diferentes figuras icónicas da cidade. Está iniciada a visita que nos há-de deixar mais uma ou outra vez de queixo caído. Bem-vindos ao 1877 Estrela Palace, o novo boutique hotel da cidade de Aveiro, cuja abertura ao público está prevista para o início de Abril.

Localizado bem no centro da cidade, de frente para a ria e para a Avenida Lourenço Peixinho – junto à chamada Ponte-Praça –, este novo hotel integra a colecção Unlock Boutique Hotels e resulta do investimento de uns empresários aveirenses que acreditaram no potencial do imóvel. A sua origem remontará, segundo referem os proprietários –fazendo eco daquilo que é defendido por historiadores –, ao século XVII, na certeza de que há uma data do século seguinte que ninguém ousa contrariar: 1877, o ano que surge gravado logo à entrada. Por essa altura, o edifício era propriedade de uma família burguesa de Aveiro, facto que ajuda a explicar os vários sinais de riqueza que pontuam o interior do imóvel. Tectos que parecem verdadeiras obras de arte, madeiras nobres e paredes marmoreadas.

Nas últimas décadas, alguns desses detalhes estiveram escondidos, outros completamente degradados, e vêem agora a luz do dia fruto de um “minucioso trabalho de restauro”, conta-nos Ana Saraiva, proprietária do 1877 Estrela Palace. Foi ela quem reconheceu, há uns anos, que estava perante um diamante em bruto. Debaixo de todo aquele desgaste, as divisões e paredes que tinham acolhido a Pensão Estrela (daí o nome do hotel) tinham muito requinte e brilho para exibir. “Foram cinco anos de obras, com todo o cuidado nos trabalhos de restauro”, recorda a empresária, a poucas semanas de abrir as portas ao público.

Homenagem a várias figuras da terra

Este novo hotel da cidade de Aveiro conta com nove quartos, cada um deles dedicado a uma figura da terra, como é o caso de José Estêvão, Lourenço Peixinho ou D. João de Lima Vidal. Não obstante a diferença de tipologias e de vistas, há algo que é transversal a todas as habitações: o luxo e o requinte.

O projecto de decoração, que esteve a cargo de Lara Lucas, da Spacitude, fez questão de honrar o passado mais nobre daquele imóvel, reservando espaço para algumas obras de arte exuberantes. Além da pintura 3 D que recebe os hóspedes à entrada, o hotel conta com um grande candeeiro, que desce desde o quarto piso até ao rés-do-chão. “É feito com vidro da Marinha Grande, produzido artesanalmente”, exalta Ana Saraiva.

Por falar em último piso, é aí que se situa a “jóia da coroa” do 1877 Estrela Palace: um bar com esplanada e vista directa para a ria, que será de uso exclusivo dos hóspedes do hotel.

Apesar de só abrir portas no início de Abril, este novo elemento da colecção Unlock Boutique Hotels já está a aceitar reservas, com preços a partir de 200 euros por noite.