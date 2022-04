Candidatos a fiscais das secretas defendem acesso dos espiões aos metadados

Representantes do Parlamento defenderam equilíbrio entre liberdade e segurança no processo de obtenção e uso de informações sensíveis.

A ex-deputada socialista Constança Urbano de Sousa, o ex-secretário de Estado-adjunto e da Justiça Mário Belo Morgado, e o antigo deputado social-democrata Joaquim Ponte são a favor do acesso dos espiões aos metadados. Essa posição foi transmitida durante a audição, nesta terça-feira à tarde, dos três candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), depois de questionados sobre o assunto pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto.