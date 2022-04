Parlamento elege representantes em 17 entidades, incluindo CES e Conselho de Estado, no dia 29 de Abril

Estão marcadas para dia 29 de Abril as eleições para uma longa lista de representantes da Assembleia da República em 17 entidades externas, incluindo o Conselho de Estado e o Conselho Económico e Social (CES). Serão quase 80 representantes, e parte deles precisa de uma maioria qualificada de dois terços para serem eleitos. Também é certo que PS e PSD vão dividir entre a larga maioria dos lugares, num cenário de bloco central.

Ainda não se conhecem os nomes que o PS e o PSD irão indicar (à razão de três para dois) mas os socialistas deverão manter o nome do seu presidente, Carlos César, no Conselho de Estado - Ferro Rodrigues era membro por inerência do cargo de presidente do Parlamento e é dos nomes mais falados para continuar por eleição -​, e o de Francisco Assis para o segundo (fora eleito em Julho de 2020, depois da tentativa falhada de reeleição de Correia de Campos). O PSD tem actualmente tem como representantes Rui Rio e Francisco Pinto Balsemão - Rio deixa a presidência do partido no final de Maio, precisamente um mês depois desta eleição.

As eleições decorrem no segundo dia de debate e de votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022. No caso do Conselho de Estado, os socialistas tinham um acordo de cavalheiros com o Bloco e o PCP desde 2015 para uma lista conjunta para gerir os três lugares que lhe cabiam, mas o líder parlamentar Pedro Filipe Soares admite que este ano “não houve qualquer contacto neste contexto”.

Da lista de entidades a eleger e que precisam de maioria de dois terços dos votos dos deputados constam o presidente do Conselho Económico e Social (CES), o Conselho Superior da Magistratura (sete vogais e três suplentes), os conselhos superiores de Defesa Nacional (dois deputados), de Informações (dois deputados e dois suplentes), e de Segurança Interna (dois deputados). E também o Conselho Superior de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (as secretas), com três elementos.

No mesmo dia haverá outras eleições que só precisam de maioria simples, como para o Conselho Superior do Ministério Público (oito elementos), o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (dois deputados), Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (um do PS e outro PSD).

Depois, há ainda outras 15 entidades com mandatos que não estão ligados a uma nova legislatura – como são os casos dos juízes do Tribunal Constitucional, do provedor de Justiça ou alguns conselhos nacionais ou de fiscalização – e para as quais é igualmente necessário, periodicamente, eleger representantes. Tal como é o caso de algumas cujos mandatos já terminaram e precisam de eleições: os conselhos de fiscalização do Sistema de Informações da República (as secretas), com três elementos, e do Sistema Integrado de Informação Criminal (onde é preciso substituir Isabel Oneto, que assumiu lugar no Governo).

E ainda, no Conselho Nacional de Educação, cada grupo parlamentar indica dois membros, um efectivo e outro suplente (a eleição do presidente fica para mais tarde).