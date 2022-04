César, Alegre e Sampaio da Nóvoa pelo PS no Conselho de Estado

Manuel Alegre e Sampaio da Nóvoa são os dois novos nomes indicados pelo PS para a lista de membros eleitos em representação da Assembleia da República no Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República, soube o PÚBLICO.

O PS mantém ainda o nome do presidente do partido, Carlos César, como candidato a representar o Parlamento no Conselho de Estado. A eleição pelos deputados dos representantes da Assembleia da República no Conselho de Estado realiza-se dia 29 de Abril.

A estreia no Conselho de Estado destes três nomes, é protagonizada por Sampaio da Nóvoa, antigo reitor da Universidade de Lisboa, que se candidatou à Presidência da República, em 2016, tendo então recebido o apoio de alguns dirigentes do PS, como foi o caso do presidente dos socialistas Carlos César.

O histórico dirigente do PS Manuel Alegre regressa agora ao Conselho de Estado, depois de em 2016 ter cedido o seu lugar naquele órgão. Então, fruto dos acordos parlamentares bilaterais estabelecidos pelo PS com o BE, o PCP e o PEV, o PS apenas indicou como seu militante o nome de Carlos César.

Em 2016, o PS passou a propor os nomes de Francisco Louçã, pelo BE, e de Domingos Abrantes pelo PCP, que agora abandonam o Conselho de Estado.

Mas agora, que detém maioria absoluta a direcção do PS optou por indicar só nomes da sua área política.