Bloco central vai estender-se ao Conselho de Estado para manter ‘cerca’ ao Chega

A praxe parlamentar de ceder alguns lugares institucionais ao terceiro e ao quarto maiores partidos, como aconteceu durante anos com o PCP e o Bloco, não irá ser aplicada nesta legislatura. Isso ficou bem patente na distribuição dos membros da Mesa do Parlamento, em que PS e PSD partilham entre si todos os 11 lugares possíveis – os outros dois são os cargos de vice-presidentes do Chega e Iniciativa Liberal que ficaram por eleger – e o próximo caso deverá ser o da eleição dos cinco representantes da Assembleia da República (AR) no Conselho de Estado.