Hello Miss Frida: na Marinha Grande, uma cafetaria que homenageia Frida Kahlo

A pintora mexicana serviu de inspiração a este novo espaço da Marinha Grande. Como não podia deixar de ser, a carta propõe várias opções de tacos, mas os bagels e as bowls também estão entre as estrelas da casa.

Na Praça Guilherme Stephens, bem no centro da Marinha Grande, mora agora um local de homenagem a Frida Kahlo. A cafetaria Hello Miss Frida abriu portas em Fevereiro – precisamente no dia consagrado aos namorados – e não pára de conquistar a clientela com os seus tacos, bagels e bowls, entre outras propostas da carta. Um espaço que nos convida a ver a vida em tons de rosa, nem que seja apenas durante a pausa para café ou almoço.

Mesas, paredes, candeeiros (e até mesmo os talheres), tudo ali é cor-de-rosa, com alguns apontamentos alusivos à pintora mexicana. A evocação de Frida Kahlo fica a dever-se ao elemento feminino da dupla que tornou esta cafetaria uma realidade. Carla Silva é fã incondicional daquela artista e Emanuel Marques, seu sócio e amigo de longa data, atendeu ao seu desejo – coisas próprias de quem alimenta uma amizade há quase 30 anos.

Depois da experiência e do sucesso que alcançaram com a cafetaria Hello Darling, a funcionar desde 2015, igualmente na Marinha Grande, Carla e Emanuel decidiram abraçar um novo projecto, na sequência de uma hasta pública lançada pela Câmara Municipal para aquele espaço central. “Sentimos necessidade de ter uma segunda cafetaria, com um conceito diferente da outra, que aposta mais nos brunches, nas panquecas, nos iogurtes naturais, e com uma localização mais central”, conta Emanuel Marques.

Nesta casa de inspiração mexicana, a carta reserva lugar de destaque aos sabores da terra natal de Frida, como é o caso dos tacos Diego (4,90 euros), tacos Arriba (5,20 euros) e tacos Cucaracha (5,60 euros), juntamente com os cocktails feitos a partir de tequilha – há Palomas (4,5 euros) e Tequilla Sunrise (5 euros) prontos a saírem para a mesa. Referência, ainda, para a bowl com sabor mexicano – chili, arroz basmati, abacate, nachos e lima (9 euros) –, que vai repartindo o destaque no menu com as outras variedades de bowls salgadas.

Não menos procurados são bagels da casa, nas opções frios ou quentes, com propostas que vão desde o salmão com queijo creme, pepino, cebola roxa, abacate e sumo de limão (5,20 euros) ao queijo brie com tomate cherry, nozes e mel (5 euros). Para os mais dados a tostas, o Hello Miss Frida apresenta várias opções, todas elas com pão alentejano: tosta mista (2,55 euros), pasta de atum (2,75), pasta de frango (2,75), pasta de delícias do mar (2,75 euros) e veggie (3 euros). À lista de lanches juntam-se ainda as várias opções de croissants – desde o misto (2 euros) ao de ovo roto com fiambre, queijo flamengo, mozarela ralada e cebola frita (4 euros), assim como os bowls doces.

Igualmente rica é a lista de bebidas. Para além dos cocktails e cerveja mexicanos, a carta sugere o smoothie do dia (1,80 euros), sumo de laranja natural (2,15 euros), refrigerantes, cervejas e as tradicionais bebidas de cafetaria – café (0,70 euros), cappuccino (1,60 euros) e chocolate quente (2,30 euros), entre outros.