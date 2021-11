“A pintura de Frida Kahlo não é autobiográfica, porque ela não está a contar a sua vida. Isso não interessa a Frida”

Entrevista com Luis-Martín Lozano

O novo catálogo raisonné da editora alemã Taschen sobre a artista mexicana é uma obra monumental. Não só por causa do seu formato XXL, mas porque se propõe resgatar a obra da pintora mais famosa do mundo de todo o marketing que a tem ofuscado. É preciso voltar a olhar para as 151 pinturas que Frida Kahlo produziu e pôr o melodrama em segundo plano, diz o historiador de arte mexicano Luis-Martín Lozano.