Ritmo de subida das taxas Euribor volta a acelerar

Declarações do vice-presidente do Banco Central Europeu, admitindo como possível uma subida de taxas em Julho, com reflexos no mercado interbancário.

As taxas Euribor subiram esta sexta-feira em todos prazos, com a de 12 meses a atingir máximos de 2015, reforçando, assim, o valor positivo. Na origem da aceleração de subida destas taxas, que estão na base da maioria dos empréstimos da casa, estão as declarações do vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, que esta quinta-feira admitiu como possível um aumento das taxas de juro na zona euro em Julho.

A Euribor a 12 meses, o prazo mais utilizado nos novos créditos à habitação, subiu esta sexta-feira para 0,084%, mais 0,067 pontos do que na quinta-feira, tendo atingido o primeiro valor positivo, em mais de seis anos, a 12 de Abril. O valor mais baixo desta taxa já vai longe, de -0,518%, verificado em 20 de Dezembro de 2021.

A taxa a seis meses, a que está na base da maioria dos créditos à habitação, avançou para -0,268%, mais 0,042 pontos do que na quinta-feira, um novo máximo desde Julho de 2020. Esta taxa já anulou cerca de metade do valor mais baixo de sempre, de -0,554%, verificado em 20 de Dezembro de 2021.

A três meses, a Euribor subiu para -0,427%, mais 0,036 pontos do que na sessão anterior e um novo máximo desde Agosto de 2020, contra o mínimo de sempre, de -0,605%, verificado em 14 de Dezembro de 2021.

As taxas Euribor começaram a subir em 2022, e de forma mais acelerada a partir de Fevereiro, após o BCE ter admitido que poderia subir as taxas de juro directoras este ano devido à subida da inflação na zona euro, e depois devido à guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão da Rússia.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário. Com Lusa