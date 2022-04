Taxa Euribor a 12 meses deu mais um salto e já está positiva

Seis anos depois de ter entrado em terreno negativo, o que reduziu significativamente as prestações dos empréstimos à habitação, a Euribor a 12 meses atingiu os 0,005%. Os outros prazos também estão a subir.

Para quem tem empréstimo à habitação associados à Euribor, o tão temido dia chegou: o prazo a 12 meses já está em terreno positivo, fixando-se esta terça-feira em 0,005%, depois de seis anos a acumular valores negativo, mais precisamente desde 5 de Abril de 2016.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor atingiu o valor mais baixo de sempre nos -0,518% em 20 de Dezembro de 2021.

As taxas a três e a seis meses também têm vindo a recuperar valor, encarecendo os encargos com juros, mas ainda permanecem em terreno negativo.

A taxa a seis meses, a mais utilizada no conjunto dos créditos à habitação, subiu esta terça-feira para -0,320%, mais 0,014 pontos do que na segunda-feira e um novo máximo desde Agosto de 2020, já a alguma distância do mínimo de sempre, de -0,554%, verificado igualmente em 20 de Dezembro de 2021.

A mesma tendência é observada na taxa Euribor a três meses, que avançou para -0,433%, mais 0,002 pontos e um novo máximo desde Agosto de 2020, contra o mínimo de sempre de -0,605%, verificado em 14 de Dezembro de 2021.

Especialmente no prazo a 12 meses, a Euribor tem vindo a dar verdadeiros saltos, como o de 35 pontos base de hoje, explicados pela forte expectativa do mercado de que o Banco Central Europeu (BCE) vai ter de rever a sua política monetária muito brevemente para controlar a subida galopante da inflação. Em Março, na zona euro, a taxa de inflação homóloga atingiu 7,5%, a reflectir a subida dos preços da energia, matérias-primas e outros bens.