Com luxo Anantara, o histórico e renovado Palazzo Naiadi quer ser o centro de Roma

Os vestígios das Termas de Diocleciano foram a coincidência perfeita para o Anantara ter juntado o Palazzo Naiadi ao seu catálogo de hotéis de topo, o primeiro em Itália. Além do luxo, a máxima é o bem-estar do hóspede.

Há um sotaque adorável que ecoa nos nossos ouvidos, o dos italianos a falarem inglês, tal e qual como nos filmes americanos ou até, mal transposto, como naquelas novelas brasileiras onde abundavam as personagens italianas que cantam o português. Assim é quando entramos no Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e toda a gente nos cumprimenta com um “ciao”, um “buongiorno” ou uma “buonasera”, do jovem que abre a porta do carro à recepcionista, e logo a seguir partem para o inglês para perguntar se precisamos de ajuda ou de alguma indicação.