Marcelo participará na sessão parlamentar com Zelenskii

Ainda não está fechado o dia e o formato da participação do Presidente ucraniano na Assembleia da República, mas Augusto Santos Silva já falou com o Presidente da República sobre a sua participação.

O Presidente da República deverá participar na sessão parlamentar em que o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, vai intervir por videoconferência, apurou o PÚBLICO. Embora a data e o modelo dessa sessão ainda não estejam fechados, o presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, já falou com Marcelo Rebelo de Sousa sobre a participação do chefe de Estado, a quem cabe, aliás, a responsabilidade de convidar os chefes de Estado estrangeiros a discursarem no Parlamento.