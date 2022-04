Rui Moreira quer Câmara do Porto fora da ANMP

O presidente da segunda maior autarquia do país acusa a associação agora dirigida por Luísa Salgueiro de “cumplicidade e total conivência” com o Governo no processo de descentralização.

É o fim da linha no conflito sobre o processo de descentralização para Rui Moreira: o presidente da Câmara do Porto vai propor a saída da segunda maior autarquia do país da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), avança o JN desta terça-feira. É a segunda vez que ameaça fazê-lo: já em 2018 anunciou essa intenção, mas o executivo camarário acabou por aprovar apenas uma moção que propunha que o município não se vinculasse “a qualquer decisão que a ANMP tenha tomado ou venha a tomar no futuro em seu nome”.

Agora, a questão de fundo é a mesma. De acordo com o JN, Moreira acusa a associação, agora presidida por Luísa Salgueiro, de não ouvir os autarcas e de manter “uma postura de cumplicidade e total conivência com as medidas adoptadas pela administração central” no âmbito do processo de descentralização. Citando a proposta de Rui Moreira a que teve acesso e que será levada a votos, o diário portuense avança que na sua origem está “o total fracasso da ANMP em desempenhar as funções que lhe estão estatutariamente atribuídas”.

“Num acto de absoluto boicote (...), a ANMP fez acordos com o Governo sem ouvir os municípios e sem estar para tal mandatada, ignorando os seus interesses e preocupações legítimas”, acrescenta-se ainda, referindo-se aos passos dados pela associação após a cimeira da descentralização, realizada em Março de 2018 em Sintra, sem que a proposta apresentada ao Governo pelas duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto tivesse sido integrada no acordo entre a ANMP, então presidida por Manuel Machado, e o Governo.

Na altura, Rui Moreira pediu uma audiência ao Presidente da República onde se queixou dos “constrangimentos de natureza administrativa” que estavam a impedir a concretização de projectos fundamentais, como a criação das duas sociedades municipais então previstas ou a propriedade das escolas. Outra questão fundamental para Rui Moreira é a dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas: “Na relação entre o Estado e as autarquias e as autarquias e as empresas municipais detidas a 100%, os acordos nessas matérias devem ser sujeitos a fiscalização, mas não a visto prévio. Bastaria simplificar essa matéria”, disse na altura.

Já este ano, no final de Março, a Câmara do Porto interpôs uma providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo para travar o processo de descentralização em matéria de educação, em que a autarquia foi obrigada a assumir as competências de conservação e manutenção das escolas do 2º e 3º ciclo e secundário a troco de 20 mil euros anuais por escola.

O valor, que Rui Moreira considerou que poderia constituir “uma grave lesão dos legítimos interesses do Município do Porto e de todos os seus munícipes”, resultou do diálogo entre a ANMP e o Governo, pois o investimento para conservação por escola é superior a 67 mil euros, nos cálculos de Rui Moreira. No entanto, a providência cautelar não tem efeitos suspensivos, pelo que a autarquia teve de assumir as responsabilidades legais a partir de 1 de Abril, queixando-se de um défice de 10 milhões de euros.

Rui Moreira não foi o único autarca a contestar esta transferência de competências nos moldes em que aconteceu. Além de protestos de autarcas de todo o país, no início de Março, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, juntou-se ao autarca do Porto e em conjunto redigiram uma carta a António dando conta das “inúmeras dificuldades e inconsistências” deste modelo de descentralização que pode, inclusive, estar a violar o “princípio da autonomia do poder local”. Não obtiveram resposta.