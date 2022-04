As 18 medidas do Governo para enfrentar o aumento dos preços

O Conselho de Ministros apresentou esta segunda-feira o pacote de medidas extraordinárias para combater a escala de preços na energia e nos bens alimentares. Em conferência de imprensa, a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva anunciou as respostas de emergência às consequências da guerra na Ucrânia, acompanhada pelos ministros da Economia e do Mar, António Costa Silva, do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, pela ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

As 18 medidas aprovadas na sexta-feira dividem-se em quatro eixos, desde a contenção dos preços da energia à aceleração da transição energética, passando pelos apoios à produção e às famílias.

Contenção dos preços da energia

Apoios à produção

Criação do gás profissional para abastecimento do transporte de mercadorias;

Flexibilização de pagamentos fiscais e diferimento das contribuições para a segurança social dos sectores mais vulneráveis;

Subvenção para apoiar o aumento dos custos com gás das empresas intensivas em energia;

Redução das tarifas eléctricas para as empresas electro-intensivas;

​Desconto de 30 cêntimos por litro nos combustíveis para o Sector Social;​

Sector Isenção temporária do IVA dos fertilizantes e das rações;

Redução do ISP sobre o gasóleo colorido e marcado agrícola até ao final do ano;

Mobilização de 18,2 milhões de euros de recursos nacionais para mitigar custos acrescidos com a alimentação animal e fertilizantes;

Utilização dos saldos transitados do Fundo de Compensação Salarial do sector das pescas para apoiar os aumentos dos custos de produção.

Apoios às famílias

Alargamento das medidas de apoio ao preço do cabaz alimentar (60 euros) a todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas;

Alargamento das medidas de apoio à aquisição de botija de gás (10 euros) a todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas.

Aceleração da transição energética