Maior receita fiscal compensa medidas anticrise

No Programa de Estabilidade, o Governo aponta para um crescimento da receita fiscal mais forte do que o previsto na proposta de OE chumbada em Novembro. Desempenho dos primeiros meses deste ano e efeito da inflação explicam a nova projecção.

A enfrentar uma nova crise que não era prevista em Outubro do ano passado, o Governo deverá apresentar esta semana uma proposta de Orçamento do Estado (OE) que conta com o efeito positivo da inflação na receita fiscal para compensar o impacto das novas medidas de apoio às empresas e famílias e, assim, garantir uma descida do défice quase tão grande como a prevista antes do início da guerra na Ucrânia.