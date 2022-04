Governo admite imposto às eléctricas para conter preços em 690 milhões

O Governo pretende que sejam as empresas de electricidade a pagar a medida que visa criar um tecto administrativo ao preço do gás, de forma a diminuir os preços de energia eléctrica.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que o Governo quer reduzir em 690 milhões de euros “os custos da energia em Portugal para empresas e famílias” e que essa poupança se poderá fazer com impostos aplicados aos produtores.

A contenção de custos deverá ser feita “por via da limitação dos lucros inesperados e extraordinários das empresas geradoras de electricidade”, lê-se na apresentação divulgada esta segunda-feira na conferência de imprensa que está a decorrer no Palácio da Ajuda.

A possibilidade de introdução de um imposto sobre os ganhos das empresas de energia que actuam no mercado grossista OMIE já tinha sido sugerida na sexta-feira pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Estas poupanças resultam da “introdução do mecanismo que resulta da proposta ibérica de limitação dos impactos da subida do preço do gás no custo da electricidade”, refere a apresentação.

A referida proposta ibérica visa limitar o custo do gás para produção de electricidade a 30 euros por megawatt hora (MWh), o que resultará em preços grossistas na casa dos 100 euros por MWh, contudo, ainda não recebeu o aval da Comissão e dos parceiros europeus.