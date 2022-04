Autovoucher acaba e em Maio avança uma redução “mais agressiva” do ISP

O Autovoucher vai acabar no final deste mês de Abril e, a partir de Maio, o Governo conta implementar a redução adicional do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) como se o IVA baixasse de 23% para 13%, já prometida pelo primeiro-ministro.

A nova carga fiscal avançará “em princípio a partir do mês de Maio”, anunciou nesta segunda-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, numa conferência de imprensa com outros governantes, onde foi apresentado o pacote de medidas de resposta ao agravamento dos preços.

Para comunicar que atinge uma descida equivalente à redução do IVA em dez pontos percentuais, o Governo soma a redução do ISP que já se encontra em vigor através do sistema de compensação do aumento da receita do IVA e o desconto adicional (com base nos preços da última semana).

Haverá uma redução de 21,5 cêntimos por litro no gasóleo, o que equivale a uma redução de 52% do aumento registado desde Outubro; e uma quebra de 20,7 cêntimos por litro na gasolina, o que corresponde a uma descida de 74% do aumento observado desde Outubro.

Mendonça Mendes explicou que o Governo vai “eliminar” os actuais limites mínimos de tributação em ISP para poder baixar a carga fiscal.

O secretário de Estado da equipa do ministro Fernando Medina disse que o Governo vai manter de pé o sistema de revisão semanal do ISP — em que a cada sexta-feira fixa as taxas de ISP que estarão em vigor na semana seguinte — mas, pelas palavras do governante, o facto de ir adaptando as taxas às flutuações do mercado não porá em causa que haja uma redução nos termos anunciados.

“[Esta redução] poderá ser estável se todas as semanas continuarmos a fazer aquilo que temos vindo a fazer em função das variações dos preços”, afirmou.

A fórmula de cálculo semanal do ISP implica subir, descer ou manter a carga fiscal em função da previsão da flutuação da receita do IVA, mas, por enquanto, o Governo só tem seguido o resultado da fórmula quando ela aponta para uma redução do imposto sobre os combustíveis; quando o resultado é o de que a receita do IVA irá baixar (porque se prevê uma descida dos preços), o Governo optou por não seguir o resultado, evitando agravar o ISP neste contexto de manutenção dos preços em níveis historicamente elevados.

“Prevemos uma redução de preços” tanto no gasóleo como na gasolina, disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O Governo aprovou uma proposta de lei que terá agora de ser apreciada no Parlamento, daí que o executivo preveja que a medida entre em vigor apenas em Maio, depois de concluída a aprovação, a promulgação e a publicação em Diário da República. “Todos os actores do processo legislativo têm o seu tempo e o Governo respeita. Mas a nossa expectativa é que em Maio esta medida possa estar em vigor”, disse Mendonça Mendes.