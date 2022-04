Costa promete redução do ISP como se o IVA baixasse para 13%

Falta saber quando é que a medida avança e qual é o momento de partida do cálculo da descida do imposto sobre o gasóleo e a gasolina. Finanças não esclarecem para já.

A apresentação do programa do Governo no Parlamento ficou marcada pelo anúncio de um novo pacote de medidas destinadas a controlar a inflação no sector energético e agro-alimentar. Às que já estão em curso, o primeiro-ministro veio juntar quatro linhas de acção. Uma delas passa por uma nova redução temporária do imposto sobre o gasóleo e a gasolina.