André Ventura vai oferecer a Santos Silva o Palácio de Belém

A campanha de Augusto Santos Silva para a Presidência da República começou no dia 29 de Março, com o seu discurso inaugural contra os nacionalismos no Parlamento, e ontem teve outro dos seus momentos fundadores: o hemiciclo em peso, da Iniciativa Liberal ao PCP, a aplaudir de pé a intervenção do presidente da Assembleia da República, que decidiu colocar André Ventura no seu devido lugar após mais uma insuportável diatribe anticigana. Disse Santos Silva, para ovação geral: “Não há atribuições colectivas de culpa em Portugal, senhor deputado.”