Contra os nacionalismos, Santos Silva defende um Parlamento patriota

Sem contar com os presidentes dos anos 70, só Ferro Rodrigues tivera menos votação, em 2015: Augusto Santos Silva chega ao cargo de presidente da Assembleia da República (AR), o segundo lugar na hierarquia do Estado, com 156 votos a favor (63 brancos e 11 nulos), o que significa que nem toda a bancada do Chega terá votado nulo no seu nome. Mas o até anteontem chefe da diplomacia portuguesa fez jus a essa herança no primeiro (longo) discurso de posse: sem nunca nomear o partido de André Ventura, foram muitas as críticas que deixou aos nacionalistas e populistas e também alguns avisos. O tom da sua intervenção acabou por condicionar os discursos dos líderes parlamentares, e recebeu até, por várias vezes, aplausos do PSD e da IL – no Chega só abanos de cabeça.