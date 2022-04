Rota cultural põe a arte a dialogar com monumentos do interior algarvio

Projecto cultural acrescenta uma camada de artes performativas a um roteiro por alguns monumentos do interior do concelho de Loulé.

O monumento megalítico Anta do Beringel, na serra Caldeirão, saiu do conhecimento restrito dos arqueólogos e dos habitantes da freguesia do Ameixial, para se tornar num ponto de atracção para o turismo de natureza e cultural. “Daqui, sente o que vês”, assim se chama a proposta lançada pela associação Figo Lampo: uma rota cultural que nos convida a visitar alguns monumentos do barrocal algarvio, acrescentando-lhes, graças à tecnologia, uma camada de fruição artística também ela ligada à região. A igreja Matriz de Alte e o Percurso Eco-Botânico, em Querença, completam a primeira versão deste percurso desenhado para o interior do concelho de Loulé.