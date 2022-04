A mensagem é inequívoca e unânime: o aquecimento global do planeta não tem precedentes e resulta do aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, decorrente maioritariamente da combustão de combustíveis fósseis e de atividades agropecuárias.

Foi publicado esta segunda-feira o último diagnóstico de avaliação sobre a redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla inglesa) – o órgão máximo sobre a ciência do clima nas Nações Unidas. Durante os últimos cinco anos, centenas de especialistas de todas as regiões do planeta sintetizaram de forma colaborativa os mais recentes avanços científicos sobre as alterações climáticas. Após intensas reuniões entre especialistas e decisores políticos, o relatório foi finalmente aprovado e adotado pelos 195 países membros do IPCC.